Екатеринбург, , 06:00 — REGNUM

В Екатеринбурге табличка «Главный проспект, 11 А» на фасаде храма в честь святителя Иннокентия, расположенного в доме № 11 «а» на проспекте Ленина, размещена самовольно. Такой ответ из мэрии был получен редакцией портала «Е1» на официальный запрос.

В администрации намерены убедить служителей храма сменить табличку на правильную.

В самом храме на запрос СМИ ответили, что таким образом «намеревались всего лишь напомнить накануне Дня города об историческом названии улицы». Как заявил настоятель храма, на фасаде дома № 11 «а» ранее якобы не было таблички с почтовым адресом.

Как сообщало ИА REGNUM, табличка с историческим названием проспекта на фасаде храма в честь святителя Иннокентия появилась в конце июля. Инцидент стал причиной дискуссии среди пользователей интернета, часть из которых недовольны фактом самовольной установкой неправильной таблички, а часть выступили в защиту служителей храма.

Читайте ранее в этом сюжете: В храме Екатеринбурга «переименовали» часть проспекта Ленина