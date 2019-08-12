Гватемала, , 05:50 — REGNUM

За Алехандро Джамматтеи от партии «Вперед» на выборах в Гватемале проголосовали 59,4% во втором туре, сообщает гватемальский Высший избирательный трибунал.

К настоящему моменту обработано 90% бюллетеней. Таким образом, Джамматтеи выиграл выборы. За Сандру Торрес отдали голоса 40%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выбора в Гватемале состоялись 11 августа. Голосование прошло без инцидентов. Первый тур выборов состоялся 16 июня.

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