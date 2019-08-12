Буэнос-Айрес, , 05:47 — REGNUM

Избирательная комиссия Аргентины огласила предварительные результаты предварительных президентских выборов, 12 августа передает агентство Reuters.

После обработки 58,6% голосов избирателей лидером голосования является Альберто Фернандес, который шел в связке с экс-президентом Кристиной Киршнер. Фернандес набрал 47,01% голосов.

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри набрал почти на 15% меньше, чем его соперник — 32,66% голосов.

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