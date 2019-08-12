Гватемала, , 04:34 — REGNUM

В Гватемале завершился второй тур президентских выборов, 12 августа передает агентство Reuters.

Результаты голосования восьми миллионов избирателей Гватемалы, которые проходили 11 августа, пока не объявлены.

Кандидатами на пост главы государства являются социал-демократ Сандра Торрес и лидер правоцентристской партии «Вперед» Алехандро Джамматтеи.

По опросам, проведенным до выборов, лидером президентской гонки является Джамматтеи. Согласно опросу Gallup, его поддерживают 39,5% избирателей против 32,4% у Торрес.

Действующий президент Гватемалы Джимми Моралес не принимал участие в выборах.

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