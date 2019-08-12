Москва, , 03:56 — REGNUM

Поставки вертолётов Ми-28НМ и Ми-38 в войска начнутся в текущем году, сообщил главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин 12 августа в интервью газете «Красная звезда».

Отвечая на вопрос о вертолётах, образцы которых были представлены на выставке «Армия-2019», главнокомандующий ВКС РФ рассказал о боевом вертолёте Ми-28НМ, позволяющем одновременного пускать две ракеты по двум разным целям. При этом машина задействует управляемое ракетное вооружение, реализующее принцип «пустил-забыл».

"Ми-38 — транспортно-десантный вертолёт, имеет современный пилотажно-навигационный комплекс, систему спутниковой навигации, навигационный метеолокатор. Его поставки в войска, как и Ми-28НМ, начнутся уже в этом году», — отметил Суровикин.

Также главнокомандующий упомянул о тяжёлом вертолёте Ми-26Т2-В, который может летать и днём и ночью. Он оснащён авионикой, средствами электронной индикации, новым цифровым комплексом средств связи, новым навигационно-пилотажным комплексом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Суровикин назвал сроки окончания испытаний истребителя пятого поколения С-57 и самолёта поколения 4++ МиГ-35.

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