Киев, , 03:38 — REGNUM

Посетитель кафе в городе Хмельницкий извинился перед украинскими националистами, которые среди бела дня испортили ему рубашку, оставив в лохмотьях. Запись опубликована на сайте YouTube.

К мужчине, который сидел за столиком, подошли молодые люди и, говоря по-украински, указали на то, что у него на рубашке российская символика. Он начал оправдываться, что не сам приделал нашивки, что купил одежду в Испании и «что даже не обратил внимание».

Ему «напомнили», что «Украина воюет с Россией», с чем он согласился. Когда с его рубашки ножом начали срезать нашивки, он покорно сидел. Возмущалась только его спутница. В итоге он остался сидеть в рубашке с дырами.

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