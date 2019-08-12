Сана, , 03:36 — REGNUM

Сепаратисты Южного Йемена заявляют, что «не пойдут на переговоры под давлением», 11 августа передает агентство Reuters.

Заявление сделал вице-президент «Южного переходного совета» Хани Али Брик после того, как бежавший в Саудовскую Аравию «президент» Абд Раббо Мансур Хади потребовал от них сложить оружие.

Ранее сепаратисты, де-факто захватившие власть в столице «правительственной коалиции» Йемена Адене, согласились на прекращение огня в честь праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

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