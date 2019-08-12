Дамаск, , 03:18 — REGNUM

Семь сирийских военных ранены и 23 погибли при отражении атак боевиков, сообщает Центр применения враждующих сторон.

«При отражении атак погибло 23 и ранено семь военнослужащих Сирийской Арабской армии», — говорится в сообщении от 11 августа.

В отчёте сказано, что большие потери понесли и боевики. Сирийская Арабская армия отбила все их атаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ от 11 августа, была предотвращена очередная воздушная атака на российскую авиабазу «Хмеймим»: уничтожены шесть беспилотников, запущенных боевиками.

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