Москва, 12 августа 2019, 03:05 — REGNUM
Испытания многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в 2019 году, заявил главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин 12 августа в интервью газете «Красная звезда».
Говоря о таких российских разработках как самолёты поколения 4++ МиГ-35 и Су-57, Суровикин уточнил:
«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году».
После завершения испытаний начнутся серийные закупки.
«Хочу напомнить: по результатам совещаний в Сочи верховным главнокомандующим поставлена задача перевооружить три полка на самолёты Су-57», — сказал Суровикин.
Главнокомандующий ВКС РФ отметил, что одним из преимуществ МиГ-35 является экономичность: стоимость лётного часа приблизительно в полтора раза меньше, чем у современных самолётов «семейства Сухих».
Что касается Су-57, то большим их преимуществом является сверхманёвренность и многофункциональность. У этих машин наибольшая по сравнению с другими автоматизация процессов управления. Предусмотрен режим длительного сверхзвукового крейсерского полёта.
«По своим возможностям он превосходит самолёты 5-го поколения иностранных ВВС», — сказал Суровикин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитики отмечают, что Су-57 смертельно опасен для американских истребителей пятого поколения F-22.
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