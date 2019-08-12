Лондон, 12 августа 2019, 01:36 — REGNUM
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал провести мониторинг лиц, досрочно освобожденных после осуждения за насильственные и сексуальные преступления, для возможного продления наказания, 11 августа передает агентство Reuters.
Также 11 августа Джонсон объявил о создании дополнительно 10 тыс. мест в тюрьмах и 20 тыс. рабочих мест в полиции Великобритании в рамках его плана по борьбе с преступностью. План Джонсона обойдется Соединенному Королевству в £2,5 млн (около $3 млн).
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