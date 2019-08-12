12 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Речь идет о должности «управляющего» всеми 17 разведслужбами США. Директор Национальной разведки должен курировать всех американских секретников, координировать их действия и вводить в курс дел Президента о происходящем внутри этих организаций.

Авигдор Эскин, , 01:22 — REGNUM

На прошлой неделе стало известно имя нового директора Национальной разведки, который должен был сменить на этом посту Дэна Коутса. Президент Трамп объявил о назначении на этот пост своего верного сторонника, конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа, и сопроводил своё решение жесткими словами в адрес американского разведсообщества, обвинив его в проявлениях безрассудства.

«Я вылечу вас от провалов и сквозняков!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идет о должности «управляющего» всеми 17 разведслужбами США. Директор Национальной разведки должен курировать всех американских секретников, координировать их действия и вводить в курс дел Президента о происходящем внутри этих организаций.

Политическая верхоуправщина пришла в ярость от выдвижения на столь значимый пост лояльного Трампу Рэтклиффа. Ему не могли простить публичного заявления, что сага о попытках воздействия на американскую политическую систему со стороны российской военной разведки и «фабрики» бизнесмена Пригожина принесла больше пользы Хилари Клинтон, нежели Дональду Трампу. (Подробно прописанные обвинительные заключения висят в открытом доступе в интернете на сайте министерства юстиции США.) Ему также помнят, как он жестко и безаппеляционно допрашивал в Конгрессе прокурора Мюллера.

Противники Трампа ухватились за то, что Рэтклифф не располагает достаточным опытом работы с разведкой. Вернее, они не отрицали его опыт работы в комиссии Конгресса по разведке. Но коли поддержал Президента, нет ни опыта, ни способностей. Голоса протеста против назначения своего соратника вынудили Дональда Трампа отказаться от его кандидатуры.

Снова выплеснулись наружу противоречия между старым аппаратом американских спецслужб и действующим президентом. Этому способствовало не только само неудавшееся назначение, но и открытая критика тех, кто любит быть выше или вне критики.

Надо заметить, что поведение некоторых бывших тузов тайного фронта, опиравшееся на настроения в среде их действующих содругов, снова выглядело как попытка утвердить внутри государственного аппарата гегемонию Демократической партии. И это в то время, как их самый влиятельный коллега и единомышленник, бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл резко высказался в своём последнем выступлении о тех, кто пытается политизировать работу разведки, назвав это самым худшим из возможных нежелательных сценариев.

Он также пространно рассуждал в этом выступлении о необходимости общественной критики ЦРУ, поскольку в прошлом эта организация злоупотребляла полученными от президента и общественности полномочиями.

После завершения работы комиссии Мюллера уже казалось, что распри между президентом Трампом и бывшими тузами ЦРУ и прочих секретных служб несколько поутихли. Однако мы видим, что все это было тихим омутом, который можно взбудоражить любым новым назначением или критическим высказыванием.

Новая волна нападок на президента Трампа ясно прослеживается на сайте отставников, основанном бывшим директором Агентства безопасности США Майклом Хайденом, The CipherBrief. Мы видим, как некогда знатные работники тайного фронта высказывались один за другим против назначения Рэтклиффа.

Первым повел атаку бывший заместитель директора ЦРУ Джон Маклафлин. Слова президента Трампа о безрассудстве со стороны разведсообщества вызвали гнев и ярость у бывшего чиновника. Он рвал и метал. Сама мысль о назначении человека, способного наблюдать за деятельностью этих ведомств, автоматически приравнивается к «политизации». Понятно, что слова Маклафлина не были «политизированы»…

Атаку продолжил хорошо известный российской контрразведке Ролф Моватт-Ларсен, объявленный в 1996 году Москвой персоной нон-грата. Дотоле он много общался с российскими коллегами и добросовестно координировал с ними действия в антитеррористической сфере и не только. Позже он руководил контрразведкой при министерстве энергетики. Моватт-Ларсен договорился до того, что атмосфера вокруг предложенного Трампом кандидата играет на руку России, якобы заинтересованной в хаосе внутри американского разведсообщества.

А 2 августа TheCipherBriehтриумфально сообщил об отказе Президента продвигать дальше лояльного ему конгрессмена. Понятно, что других мнений на сайте Майкла Хайдена не было и быть не могло.

Мы видим, как нелегко дается американскому президенту его пребывание на высоком посту при враждебном ему «глубинном государстве». Тем не менее, его шансы на переизбрание чрезвычайно велики.