Анкара, , 01:20 — REGNUM

Официальные переговоры готовы начать турецкие власти с «Рособоронэкспортом» по поводу закупки российских многоцелевых истребителей Су-35, пишет Yeni Şafak.

Уточняется, что Анкара начнёт официальные переговоры с Москвой, если минобороны Турции одобрит импорт С-35.

Эти планы Анкары связаны с тем, что Вашингтон исключил её из программы создания F-35 в качестве наказания за импорт Турцией российских зенитных ракетных комплексом С-400 «Триумф».

Напомним, Москва намерена завершить поставку С-400 Анкаре до конца текущего года. Две партии из четырёх уже в Турцию поступили.

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