Анкара, 12 августа 2019, 01:20 — REGNUM
Официальные переговоры готовы начать турецкие власти с «Рособоронэкспортом» по поводу закупки российских многоцелевых истребителей Су-35, пишет Yeni Şafak.
Уточняется, что Анкара начнёт официальные переговоры с Москвой, если минобороны Турции одобрит импорт С-35.
Эти планы Анкары связаны с тем, что Вашингтон исключил её из программы создания F-35 в качестве наказания за импорт Турцией российских зенитных ракетных комплексом С-400 «Триумф».
Напомним, Москва намерена завершить поставку С-400 Анкаре до конца текущего года. Две партии из четырёх уже в Турцию поступили.
Читайте ранее в этом сюжете: Турции есть из чего выбрать: Эксперт назвал преимущества Су-57 перед F-35