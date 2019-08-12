Киев, , 00:42 — REGNUM

Исчезновение ждёт Украину из-за «равнодушия к украинскому», заявила украинская писательница — русофоб Лариса Ницой в Facebook.

«Как исчезнет Украина. Это будут не танки, как на востоке. Украина убьёт наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно», — написала Ницой.

Поводом к письменной тираде Ницой послужило то, что на Украине никак не отметили 200-летие писателя Пантелеймона Кулиша, который «для Украины, как Пушкин для России».

Она предложила представить, как в России могли бы проигнорировать 200-летие Александра Сергеевича Пушкина. При этом соотечественники Ницой — ни телевидение, ни власти, ни общество — даже не вспомнили о «своём светоче», отмечает она.

При этом Ницой оскорбилась тем, что украинцы большое внимание уделили Владимиру Высоцкому — «певцу соседнего народа».

«Кто такой соседний Высоцкий — знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш — половина украинский не знает», — сокрушается Ницой.

Напомним, ярая русофоб Ницой известна своими скандальными высказываниями. Так, она назвала всё русское фашистским. Она особенно настаивает на запрете русского языка на Украине.

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