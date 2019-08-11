Вашингтон, , 23:02 — REGNUM

Консультации относительно «нормандского формата» планируют провести в ближайшее время представители США, Франции и Германии. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию «Голос Америки».

По его словам, очередной раунд консультаций по данному вопросу должен состояться на следующей неделе, представители США находятся в «тесных контактах с европейскими партнерами».

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран обсудили возможность встречи в формате «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина).

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