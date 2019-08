11 августа 2019 | Время чтения 5 мин

2 августа в Украине произошел эпизод, имеющий уже солидную предысторию и возможные значительные последствия. Президент Владимир Зеленский посетил Ивано-Франковскую область и там, во время совещания с местными властями, буквально «выдавил» из народного депутата Андрея Иванчука обязательство профинансировать строительство дороги к селу Космач. Лично профинансировать. А это 175 миллионов гривен (семь миллионов долларов). Формат разговора был вполне в стиле фронтмена «95-го квартала»:

Я вижу господина Иванчука… Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть…

Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов можете помочь? Просто такой мужской вопрос…

175 миллионов — это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете…

И как только Иванчук пробормотал «Я помогу…», последовал контрольный президентский «поцелуй в голову»:

Поможете! Одно — я вас только прошу — если вы меня обманете (а вы не можете!) — я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка — они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен…

Так за несколько минут Зеленский выдавил из олигарха семь миллионов баксов и «отмазаться от этого обещания бедняге Иванчуку (председателю Комитета ВР Украины по вопросам экономической политики) будет совсем не просто.

Вот, ненавижу англицизмы в славянских языках, но в данном случае термин «тренд» (направление развития в какой-либо области жизни, либо определённое явление или предмет, задающий тон в этой области) более, чем уместен.

Эта проблема назрела уже давно… Еще в далеком 2013 году британский премьер Дэвид Камерон, премьер Великобритании в 2010—2016 годах) заметил, что «на Европу приходится 50% мировых расходов на социальные льготы, 25% мирового ВВП и 7% мирового населения». И меланхолично добавил, что «Это не совсем правильная формула для светлого будущего».

С тех пор понимание углубилось. В США, Европе и Китае — странах, контролирующий две трети мировой экономики — десяти процентам населения принадлежит 70% всех активов. При этом «средний класс (40% населения, контролирующее 28% богатства) стремительно размывается, потому что «Они в основном проедают заработанное, а не накапливают состояния» (Пенни Голдберг, главный экономист Всемирного банка), а когда «массы считают, что элитам достается слишком много, происходит одно из двух: законодательное перераспределение богатства или революционное распределение бедности» (Алан Шварц, глава инвестбанка Guggenheim Partners).

Это понимает Китай, где еще в 80-х годах целью развития государства был принят «сяокан» (идеальное общество среднезажиточных семей, если в долларах — доход в 2 000 долларов на душу населения), а сейчас, похоже, происходит пересмотр «дикой приватизации» второй половины прошлого века, что позволит вернуть в собственность государства активы на 133 триллиона (!!!) юаней ($19 триллионов). Во всяком случае теоретическая платформа такой акции подготовлена уже давно.

Это понимает Запад. 24 июня 20 очень богатых людей в США (из них один — анонимно) подписали «An Open Letter to the 2020 Presidential Candidates: It's Time to Tax Us More» (Открытое письмо кандидатам в президенты 2020 года: время делать налоги на нас большими»). Среди подписантов — соучредитель Facebook Inc. Крис Хьюз, наследница киноимперии Disney Эбигейл Дисней, актриса Симмонс из семьи Притцкеров (одна из самых богатых семей в США) и, главное, Джордж Сорос. А это человек, который в новейшей истории обладает, пожалуй, самым острым чутьем на актуальные тренды в экономике и политике. Суть идеи проста: обложить налогом на богатство 75 000 самых богатых семей в стране.

Небольшим налогом, «в размере 2 цента с доллара на активы после освобождения в размере 50 миллионов долларов и дополнительный налог в размере 1 цента на доллар для активов свыше 1 миллиарда долларов. Если у вас 49,9 миллионов долларов или меньше, вы не платите налог. По оценкам, за десять лет доходы от налогов составят около 3 триллионов долларов».

Ну, если элита США и Китая осознали необходимость некоторого перераспределения активов (Россия еще «не проснулась»), то Украине, с ее имущественной и социальной дифференциацией, сам Бог велел. А президент Зеленский, конечно, не Сорос, но тоже чутко улавливает доминирующие тренды. Доказательство — он сам, чутко уловивший запрос электорального сообщества на новые лица, новую партию и новую риторику.

Беда только в одном. И в Китае, и в США это явно продуманная и спланированная кампания. В Поднебесной даже теоретические статьи, посвященные этой проблеме, звучат как трубный набат: «Приватизация государственных предприятий — это тупик» или «Будут ли государственные предприятия снижать или они способствуют экономическому росту?» и тому подобное.

В США «Открытому письму» предшествовала не только многолетняя история американской благотворительности, но и теоретические проработки Элизабет Уоррен, Эммануэля Саеза и Габриэля Цукмана.

В ивано-франковском пассаже Зеленского мы имеем дело с явной имиджевой кавалерийской атакой на одного, отдельно взятого провинциального владельца недобросовестных активов. То есть, если в случае Китая-США прослеживается система, то в эпизоде с Зеленским — явный спектакль, первый акт который вызвал бурные аплодисменты публики (= электората), но финалом может иметь нарастание противостояния центральной власти и региональных элит. Что в стране, раздираемой экономическим коллапсом и гражданским кризисом может означать конец страны.

Хотя следует надеяться на лучшее и ожидать, что процесс получит правовое оформление и станет государственной политикой. Во-первых, это выгодно государству. Во-вторых, это справедливо. В-третьих, это патриотично. В-четвертых, это укрепляет свободу и демократию. Не спешите вызывать санитаров — все определения взяты из соросовского «Открытого письма…».

А самое главное — уж больно эффектным и веселым получился первый акт…

