Москва, , 21:49 — REGNUM

В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве (ст. 212 УК РФ) следствием была установлена причастность к совершенному преступлению Дмитрия Васильева. После его доставления в СК России и проведения следственных действий мужчина был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и при наличии достаточных к тому оснований, — сообщается на сайте Следственного комитета России.

В частности, при проведении допроса Дмитрия Васильева в присутствии его адвоката следствием была допущена к фигуранту бригада «скорой медицинской помощи» в связи с его жалобой на состояние здоровья. Врачи после осмотра задержанного и оказания необходимой помощи констатировали отсутствие препятствий для направления его в ИВС. При этом следователем не принимались решения об отобрании препаратов у подследственного.

Следствию известно, что при доставлении Васильева в ИВС персонал изолятора был поставлен в известность о наличии у задержанного проблем со здоровьем. После непродолжительного пребывания в изоляторе в связи с жалобами на самочувствие Васильев 10 августа был незамедлительно госпитализирован в одну из столичных больниц. Учитывая нахождение фигуранта на лечении, и в целях соблюдения его прав, следствием было принято решение не доставлять его в зал судебного заседания для рассмотрения ранее заявленного ходатайства об избрании меры пресечения, в связи с чем и последовало судебное решение об оставлении ходатайства без рассмотрения.

Сегодня, 11 августа, после оказания всей необходимой медицинской помощи Дмитрий Васильев выписан из медицинского учреждения.

Стоит отметить, что наличие у Васильева озвученного рядом СМИ заболевания не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности за преступление, так же как и не мешало ему участвовать в противоправной деятельности 27 июля.

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