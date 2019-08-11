Анкара, , 20:21 — REGNUM

Власти Турции, которые ведут переговоры с представителями руководства США, не намерены отменять проведение военной операции против членов незаконных вооруженных формирований на восточном берегу Евфрата в Сирии. Об этом, как передает Anadolu Ajans, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в городе Анталья.

«Турция не позволит им (властям США) застопорить процесс подготовки к операции к востоку от Евфрата», — сказал турецкий дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Бурсе заявил, что вооруженные силы Турции, которые не намерена бездействовать в ответ на провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории, проведут новую антитеррористическую операцию в Сирии.

По его словам, новая цель Турции — «восток реки Евфрат».

Читайте также: Эрдоган анонсировал проведение новой операции на востоке Сирии