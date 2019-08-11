Нью-Дели, , 19:20 — REGNUM

После заседания рабочего комитета крупнейшей оппозиционной партии Индии — Индийского национального конгресса (ИНК) сменилось партийное руководство, сообщает 11 августа Синьхуа.

Вместо Рахула Ганди, взявшего на себя ответственность за весенний провал ИНК на парламентских выборах временным председателем Всеиндийского комитета ИНК избрана его мать Соня Ганди, вдова бывшего премьер-министра Раджива Ганди.

Под руководством отставленного Р. Ганди ИНК смог выиграть менее 10% парламентских мандатов — 52 из 542-х; старшие руководители ИНК пытались уговорить младшего Ганди продолжить политическую карьеру, но он от этого отказался.

Напомним, что Соня Ганди — рекордсмен по числе лет, проведенных во главе ИНК, которым она руководила с 1998 по 2015 годы.