Кейптаун, , 19:18 — REGNUM

В ЮАР продолжается скандал вокруг нарушений в финансировании избирательной кампании действующего президента страны Сирила Рамафосы на пост главы правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК), сообщает 11 августа Синьхуа.

Обвинения в адрес главы государства прозвучали еще в июле в докладе, обнародованном общественным защитником Бусисиве Мхвебане. По его утверждению, Рамафоса намеренно дезинформировал парламент, будто не знает об источниках незаконного финансирования его кампании в борьбе за лидерство в АНК объемом в 500 тыс. рандов (около 33 тыс. долларов) со стороны компании Bosasa. Он доказывает, что будущий президент лично присутствовал на ужинах по сбору средств

Пресс-секретарь президента ЮАР Хусела Дико опровергла обвинения Мхвебане и утверждает, что ее шеф «ничего не сделал плохого» в рамках своей кампании в 2017 году. Она считает получение и раскрытие журналистом данной конфиденциальной информации «нарушением неприкосновенности частной жизни», которое не соответствует конституции страны.