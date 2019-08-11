Иерусалим, , 18:29 — REGNUM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев 18 августа. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) Израиля.

«18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД Израиля сказано, что главы правительства страны также примет участие в разных мероприятиях, в том числе в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру.

Напомним, 7 августа официальная парламентская газета «Голос Украины» сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

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