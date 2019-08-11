Лондон, , 15:20 — REGNUM

Королева Великобритании Елизавета II крайне разочарована политиками своего Соединённого королевства и их тотальной неспособностью правильно действовать в условиях Brexit. Об этом сегодня, 11 августа, пишет газета Daily Mail со ссылкой на неназванных помощников королевы.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам одного из помощников, Её величество выразила высокую степень своего раздражения и разочарования по поводу компетенции британского политического руководства, и разочарование будет только нарастать.

Подчеркивается, что королевские помощники были крайне удивлены тоном 93-летней Елизаветы II, которая, по их словам «действительно встревожена» состоянием британской политики.

При этом источники газеты в политических кругах крайне встревожены тем, что в преддверии крайнего срока выхода Великобритании из ЕС — 31 октября — королева может выйти на политическую арену. Напомним, что британские монархи уже довольно долгое время стараются воздерживаться от участия в политике и лишь формально утверждают решения правительства.

Члены парламента, которые настаивают на том, что Великобритания должна остаться в Евросоюзе, считают, что королева должна будет уволить нового премьер-министра Бориса Джонсона, так как его Brexit без всяких «но» может привести страну к краху.

Напомним, что 24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что 31 октября Великобритания выйдет из состава Евросоюза во что бы то ни стало — с соглашением или без него. Более того, Джонсон подчеркнул, что он осуществит Brexit даже в том случае, если большинство в палате общин вынесет ему вотум недоверия.

Вотум недоверия Джонсону и кабинету консерваторов может быть вынесен в сентябре, когда возобновятся заседания парламента.