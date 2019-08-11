Киев, , 13:07 — REGNUM

Бывший депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко, который обвиняется на Украине в хищении государственного имущества в особо крупном размере, посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому придерживаться нейтралитета между Российской Федерацией и США. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «112 Украина».

Александр Онищенко Instagram.com/aleksandr_onyshenko

«Я думаю, Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом. Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация на Украине только улучшалась», — сказал Онищенко.

Также он выразил мнение, что Зеленскому следует придерживаться «проукраинской позиции» и делать все, чтобы Украине жилось лучше. Только так можно вывести страны из тяжелого экономического положения.

Примечательно, что примерно такую политику, о которой Зеленскому советует Онищенко, проводил свергнутый президент Украины Виктор Янукович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии вновь заявили, что Украина не может войти в Евросоюз в обозримом будущем.