Вашингтон, , 12:56 — REGNUM

Ведущий связанного с Демократической партией США телеканала MSNBC Джо Скарборо уже нашел «русский след» в самоубийстве миллиардера Джеффри Эпштейна.

Джеффри Эпштейн

Напомним, что Эпштейн, который довольно тесно связан с семьей Клинтон, был обвинен в педофилии и секс-торговле детьми. Он был арестован, и вскоре, 10 августа, найден в своей камере мертвым. Правоохранители установили, что это было самоубийство.

Очевидно, что дальнейшее раскручивание дела Эпштейна вскрыло бы очень много нелицеприятных фактов из жизни американской элиты.

И вот телеведущий MSNBC сразу же пытается приплести к этому делу Россию, как это обычно делают демократы в США.

«Человек, владевший информацией, которая могла бы разрушить жизнь богатых и могущественных людей, найден мёртвым в тюремной камере. Как предсказуемо… по-русски», — написал Скарборо.

При этом Эпштейна никто никогда не связывал ни с какими представителями России.