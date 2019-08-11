Вашингтон, , 12:47 — REGNUM

Силы НАТО в Черном море будут уничтожены в первые часы, в случае военного конфликта между Россией и США, считает американский военный эксперт Лайл Голдстайн. Статья с его экспертной оценкой последствий такого конфликта опубликована 11 августа в National Interest.

Россия угрожает существованию США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению специалиста, США усугубляет отношения с Россией, проводя совместные с Украиной военный учения НАТО Sea Breeze «у российских берегов».

«На самом деле нетрудно представить войну между США и Россией, инициированную случайным затоплением судна НАТО, участвующего в учениях Sea Breeze, из-за неразорвавшейся мины в таких опасных водах», — заявляет в своей статье Голдстайн.

Также, как считает эксперт, силы НАТО в регионе, за исключением ВМС Турции, будут представлять собой скорее политическое значение и не будут представлять военной ценности, а потому — будут уничтожены в первые часы морского конфликта между Россией и США в регионе.

Кроме этого, автор подчеркивает, что ВМС США должны в этом случае радоваться тому, что согласно действующей Конвенции Монтре авианосцы США не имеют права прохода через турецкие проливы, акт как они сразу будут уничтожены «мощной комбинацией дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных сил и небольших, но смертоносных российских ракетных катеров».

В итоге автор задается вопросом о том, нужны ли в «войне за будущее Украины» американские авианосцы, являющиеся главной силой и гордостью США, а также предлагает Вашингтону сменить стратегию и начать развитие новых видов вооружения.

Отметим, ранее, 6 августа, National Interest обсудил в своей недавно опубликованный в интернете статье американский справочник от 2016 года о том, как «победить Россию в гибридной войне».