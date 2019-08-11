11 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 11:41 — REGNUM





Улыбочка и еще раз улыбочка Пресс-служба Константинопольского патриархата

Состоявшиеся 8 августа в стамбульском квартале Фанар переговоры константинопольского патриарха Варфоломея, принявшего на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского, окутаны клубами дыма и неизвестно, когда будут открыты тайны их часового разговора. Эта скрытность плодит многочисленные версии и интерпретации, которые портал BBC News Україна обозначил по итогам их беседы емкой фразой: «Встреча Зеленского и Варфоломея: что пошло не так».

Основания к тому дают скупые на слова официальные сообщения Киева и Фанара. Так, пресс-служба украинского президента сообщила: «Вселенский патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Владимир Зеленский поблагодарил вселенского патриарха за поддержку Украины. «Наша общая ценность — жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость Церкви», — подчеркнул глава государства». Однако, во-первых, поддержка «территориальной целостности и суверенитета» того или иного государства — это щекотливый и непрофильный вопрос для Варфоломея. И в принципе — ведь тогда активных высказываний на эту тему от него должны ждать власти греческого Кипра и руководство Кипрской православной церкви. И конкретно — в отношении Украины. Ведь даже с фактором Крыма, воссоединившегося с Россией, церковные границы и юрисдикция трех крымских епархий в данном случае не изменялись. Во-вторых, немного загадочной является реакция константинопольского патриарха на проведенную Зеленским взаимосвязь «жизни человека» и «независимости Церкви».

Президент Украины провел встречу со Вселенским Патриархом President.gov.ua

Этот тезис можно было бы воспринимать как брошенный новым президентом камень в огород предшественника, Петра Порошенко, который как раз серьезно вмешивался в церковную жизнь, спровоцировал многочисленные конфликты в православных общинах на Украине, пытался использовать томос об автокефалии Православной церкви Украины, выданный Фанаром, в избирательной кампании по переизбранию на пост главы государства. Но почему же тогда подачу принял Варфоломей? Обращаясь к Зеленскому, он заявил: «Ваш визит проходит после издания и предоставления томоса об автокефалии для новообразованной Православной церкви Украины. Мы просим, чтобы она всегда имела вашу высокую защиту и вашу поддержку в той работе, которую она уже начала для украинского народа. Как 1031 год тому назад мы из Константинополя дали вам крещение, так же и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви выполнять свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Православной церкви Украины». То есть в данном случае «независимость Церкви» увязывалась с «защитой и поддержкой» со стороны украинского президента, против чего он выступал и выступает, желая оставаться нейтральным.

Не исключено, что эти и другие «несовпадения» привели к тому, что, как передает BBC News Україна, вопреки первоначальным планам Варфоломей и Зеленский не подписали совместное заявление. По данным портала, «в последний момент стороны не поняли друг друга» и «в команде президента отказались подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД» Украины. Сегодня медийное пространство наводнено различными спекулятивными мнения на тему того, что же было в этом злополучном тексте, который не устроил представителей Зеленского. Но мы бы хотели обратить внимание на боковой сюжет. Не секрет, что в операции по созданию Православной церкви Украины принимали участие внешние силы. Вот и сейчас в связи со встречей украинского президента с константинопольским патриархом некоторые эксперты, ссылаясь на свои источники, утверждали, что Зеленского настойчиво попросили завернуть в Фанар некие американские политики. Эту тему по-своему развивает портал Eurasia Review. Издание считает, что после того, как новым премьер-министром Греции стал Кириакос Мицотакис, положение Элладской православной церкви стало «стремительно меняться». Мицотакис намерен улучшить положение Церкви и ее предстоятеля архиепископа Афинского Иеронима. Однако альянс с правительством приведет к тому, что Иерониму «придется действовать в соответствии с политическими интересами США и Европейского союза».

Кириакос Мицотакис European People's Party

Похоже, «одна из главных причин заключается в том, чтобы убедить его сотрудничать с Константинопольским патриархатом и в конечном итоге признать Православную церковь Украины, что является целью поддерживаемого американцами Константинополя». Греческого премьера в этой связи называют «правильным человеком для продвижения интересов Фанара», он и Варфоломей «знают друг друга лично — они встретились в мае 2017 года на острове Имброс». Пока это только версия. Но если ее принять во внимание, то получается, что на украинскую политику Фанара в перспективе помимо американцев смогут иметь и Афины. Конечно, Анкара вынуждена терпеть игры Константинопольского патриарха с США. Однако вмешательство сюда еще и Греции турки вряд ли воспримут с пониманием. Держал ли во время пребывания в Турции и этот сценарий украинский президент Зеленский? Кто знает.