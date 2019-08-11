Киев, , 10:34 — REGNUM

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз выразило свой бессильный протест в связи с поездкой президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым и Севастополь. Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 11 августа, на официальном сайте МИД Украины.

В заявлении сказано, что Россия якобы нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины тем, что российские должностные лица ездят без разрешения Киева в российский Крым.

Такие заявления МИД Украины тиражирует постоянно, когда кто-то из российских федеральных чиновников прибывает в Крым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетил международное байк-шоу «Тень Вавилона», которое организовал в Севастополе мотоклуб «Ночные волки». Затем президент посмотрел спектакль, посвященный истории Севастополя, который был поставлен на новой сцене государственного музя-заповедника «Херсонес Таврический».