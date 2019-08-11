Дамаск, , 09:11 — REGNUM

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад сегодня, 11 августа, принял участие в праздничной молитве по поводу наступления праздника Ид аль-Адха в мечети в центре Дамаска. Об этом сообщает пресс-служба президента Сирии.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

Праздничная молитва прошла в мечети аль-Афрам, которая расположена в дамасском районе Мальки. В молитве также участвовали члены кабинета министров Сирии, верховный муфтий страны и ряд других чиновников.

Стоит отметить, что Башар Асад совершал праздничную молитву по случаю Ид аль-Адха (Курбан-байрам) и в прошлые годы. Так, в 2018 году он молился в мечети ар-Рауда, а в 2016 году в недавно освобожденной от террористов Дарайи.

Напомним, что Ид аль-Адха (Курбан-байрам) — один из двух главных мусульманских праздников. Он отмечает окончание хаджа — паломничества в священный город мусульман — Мекку. Отмечается Ид аль-Адха через 70 дней после Ид аль-Фитра (Ураза-байрам).