11 августа 2019 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 08:50 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган об операции на востоке Евфрата

По информации, предоставленной NTV, президент Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на совместной церемонии по случаю открытия городской больницы в Бурсе и автомобильной дороги Стамбул — Измир. Упоминая об операции в Сирии, Эрдоган отметил: «Мы вошли в Африн, Джераблус, Эль-Баб. Сейчас войдем на восток Евфрата. Мы согласовали это с Россией и США». Подчеркнув, что из этого региона продолжаются разрушительные обстрелы, Эрдоган заявил, что невозможно молчать: «Мы потерпим до определенного момента, но терпение когда-то закончится».

США предупредили Турцию

Согласно информации Ahvalnews, государственный департамент США предупредил Турцию отреагировал на слова Эрдогана о том, что «мы вошли в Африн, Джераблус. Сейчас войдем на восток Евфрата». Госдеп в специальном заявлении для Kurdistan 24 сообщил: «Подобная односторонняя военная операция в северной Сирии вызывает серьезную обеспокоенность, учитывая, что там находятся сотрудники США, и наши местные партнеры в Сирии проводят операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». В заявлении отмечается, что «подобная операция недопустима, мы ждем, когда Турция снова будет с нами сотрудничать по вопросу общего подхода».

Вашингтон рассказал о «военной операции»

Согласно AktifHaber, министр обороны США Марк Эспер в своем заявлении подчеркнул: «Недопустимо проведение Турцией операции на севере Сирии». Накануне своего визита в Токио он дал интервью журналистам. Эспер отметил, что будут предотвращены односторонние атаки, которые снова перевернут с ног на голову взаимные интересы США на севере Сирии. Министр обороны США отметил: «Мы надеемся на соглашение с Анкарой».

Марк Эспер в Токио (сс) Sgt. Amber I. Smith. U.S. Army

Договоренность Турции с США

Как передает TR724 со ссылкой на министерство обороны Турции, завершены переговоры с военными должностными лицами США, проведенные в министерстве 5−7 августа на тему запланированного создания безопасной зоны на севере Сирии при координации с американцами. В ходе переговоров была достигнута договоренность о незамедлительном принятии на первом этапе мер по разрешению вопросов, вызывающих обеспокоенность Анкары. Достигнута договоренность о создании в ближайшее время в Турции центра совместных действий в целях координации с США безопасной зоны. Турецкими и американскими военными принято решение о том, что безопасная зона станет мирным коридором, будут приняты любые дополнительные меры для возвращения сирийцев в свою страну.

Пояснение бригадного генерала относительно безопасной зоны

По информации, предоставленной газетой Cumhuriyet, на заседании Высшего военного совета (YAŞ), проведенного на прошлой неделе, был отправлен в отставку командующий Совместной специальной группы, бригадный генерал Эрдал Шенер. Он провел политический анализ. Экс-командующий сообщил, что была остановлена наземная операция, которую Анкара планировала провести на востоке Евфрата. Шенер отметил: «США не позволят уничтожить РПК/PYD. Им удалось предотвратить проведение турецкими вооруженными силами наземной операции. Информация о создании безопасной зоны и проведении совместных действий была озвучена ради снижения напряжения внутри общества». В интервью с корреспондентом Али Ачаром (Cumhuriyet), Шенер отметил, что он на протяжении года проводил переговоры с США относительно операции на востоке Евфрата, и заявил: «Америка предоставила РПК/PYD 10−15 тысяч фур оружия, боеприпасов и военной техники. Они их превратили там в армию. Они проводили переговоры с нами и одновременно укрепляли РПК/PYD. Наши же перебросили со стороны Турции 5−10 бригад диверсантов. Противоположной стороне намекнули, что мы готовы. Начиная с декабря до настоящего времени, перебрасывали силы. В то время как продолжались переговоры, на днях было подписано соглашение о безопасной зоне». Из этого разъяснения становится понятно, что США не позволили Анкаре применить военную силу, чтобы не поставить под угрозу свое присутствие в регионе, осуществляемым через РПК/PYD.

Курды (сс) Kurdishstruggle

Заложен первый за всю республиканскую историю храм

Согласно TR724, президент Турции принял участие в церемонии заложения Сирийской православной церкви Мор Эфрем, осуществленного фондом Сиро-яковитской (Сирийской) православной церкви в Стамбульском районе Йешилькёй. В церемонии также принял участие мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Эрдоган заявил: «Убежден, что Сирийская церковь Мор Эфрем станет для Стамбула новым богатством». Также он затронул тему политики Турции в отношении беженцев. «Мы даже не думали спрашивать ни о вероисповедании, ни о культуре людей, пришедших к нашей двери. Все люди, испытывающие любовь и преданность к Турции являются на наш взгляд гражданами первого класса нашей страны», — сказал президент.

Турция выбирает VPN

По информации Aktifhaber, Турция, в которой заблокирован доступ к тысячам сайтов, включая Wikipedia, поднялась на третье место в списке стран, наиболее часто использующих VPN. Виртуально выделенная сеть — это технология, позволяющая получить доступ к сайтам, доступ к которым был заблокирован, либо скрыть следы посещения в виртуальной сети. Турция оставила позади Китай, где действует интернет-цензура, а также Саудовскую Аравию. В исследовании, проведенном платформой thebestvpn, были проанализированы данные стран, где выявлена интернет-цензура. В списке лидеров по частоте использования VPN стоят Индонезия и Индия. Число пользователей из этих стран, использующих VPN для входа на сайты, составило 38%.

500 самых крупных частных компаний Турции

В экономическом журнале Capitalопубликованы результаты ежегодного исследования 500 самых крупных компаний Турции. Согласно ему, лидирующими по обороту стали, как и в прошлом году, TÜPRAŞ, на втором месте — «Турецкие авиалинии» (THY), на третьем — Petrol Ofisi. Оборот TÜPRAŞ составил 88 миллиардов 552 миллиона 170 тысяч турецких лир, оборот «Турецких авиалиний» — 62 миллиарда 853 миллиона турецких лир, оборот Petrol Ofisi — 49 миллиардов 993 миллиона 106 тысяч 633 турецких лир. За последние 10 лет самая большая доля крупных компаний приходится на энергетику и нефтяную отрасль, за ней с показателем в 9.8% следует автомобилестроение.

Экономика Турции Анна Рыжкова © ИА Красная весна

Столкновения между турецким спецназом и курдами

По информации Ahvalnews, иранское информационное агентство Fars (FNA) сообщило, что в северных сирийских провинциях Алеппо и Хасеке ведутся ожесточенные столкновения. FNA, ссылаясь на информационный портал сирийских оппозиционных групп StepNews, сообщает, что Турция провела усиленные атаки в Камышлы, Хасеке, принадлежащих Сирийским демократическим силам (СДС) и в некоторых населенных пунктах у турецкой границы. В столкновениях принимали участие и турецкие войска специального назначения. FNA отмечает, что бои произошли после атаки боевиков СДС на контрольный пост в Нусайбине. Курдский новостной портал Hawar передает, что турецкий спецназ осуществил атаку на села Балуниех, Харбал и Шейх Иса, расположенные в провинции аль-Шабха, к северу от Алеппо и Тель Рыфат, принадлежащих СДС. По информации новостного портала были сбиты две турецкие цели, в ходе атаки были убиты три турецких солдата. Это заявление не было подтверждено независимыми источниками.

Ливийцы сбили турецкий военный самолет?

Ahvalnews.comсо ссылкой на телеканал ElArabiye, вещающий в Лондоне, информирует, что ливийская национальная армия (во главе с Халифой Хафтаром) уничтожила турецкий военный грузовой самолет ИЛ-76, перевозивший оружие в аэропорт Мисурата. Аэропорт Мисурата, второй раз ставший мишенью за последнюю неделю, по утверждению Ливийской армии используется Анкарой для доставки боевикам оружия и боеприпасов. По заявлению ливийцев, самолет был уничтожен выпущенной в него ракетой, расположенные вблизи здания не пострадали. Ливийская армия постоянно требует перестать помогать боевикам оружием и техникой.

Встреча Эрдогана с Зеленским

По информации CNN Türk, Эрдоган в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно «противозаконной аннексии» Крыма заявил: «Мы это не признали и не признаем». Основные тезисы из заявления Эрдогана таковы. Турция не признала и не признает «противозаконной аннексии» Крыма; продолжение жизни «нашего братского народа» в Крыму — на их исторической родине, сохранение их самобытности и культуры, а также защита их основных прав и свобод будут оставаться нашими приоритетами; настало время привести к результату переговоры о свободной торговле между нашими странами; «мы определили для себя новую цель в 10 миллиардов долларов; существует множество взаимных шагов, которые мы предпримем. Особенно стоит отметить, что в прошлом году нашу страну посетило 1 миллион 300 тысяч туристов; Это свидетельствует о том, насколько хорошо развивались наши отношения между нашими народами». Зеленский заявил: «Приглашаю на Украину представителей турецкого делового мира. Я могу лично гарантировать, что вы сможете комфортно работать». Зеленский отметил также: «Выражаю вам (Турции — А.А.) благодарность за неизменную позицию относительно территориальной целостности Украины».

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган President.gov.ua

Коротко о важном

Стало известно о том, что заявления должностных лиц Турции, в первую очередь министра внутренних дел Сулеймана Сойлу о том, что «находящихся в Стамбуле сирийцев не депортируют, их отправляют обратно в страну, откуда они прибыли», не отражают действительности. Согласно докладу «Две недели из жизни депортируемых», подготовленному инициативной группой «Мы хотим жить вместе» относительно незаконной депортации сирийских беженцев, в ходе высылки происходили многочисленные правонарушения, в некоторых случаях закончившиеся смертью людей.

Состоялась критически важная встреча президента Северного Кипра Мустафы Акынджи с лидером греков-киприотов Южного Кипра Никосом Анастасиадисом. Она длилась 3,5 часа, по результатам чего было принято решение о новой встрече в сентябре.

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате атаки на военную базу турецких вооруженных сил в Африне, организованной YPG/РПК, было ранено два солдата. Сообщается, что был открыт огонь по району, откуда была произведена атака.

В организации MASAK, подчиняемой министерству финансов и казначейства Турции, сменился руководитель. Назначенный в марте 2016 года председателем MASAK Осман Дерели был отстранен от занимаемой должности. Также на прошлой неделе отстранены от должностей генеральные директора и должностные лица Центрального банка.