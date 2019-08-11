Пхеньян, , 08:05 — REGNUM

Успешные испытания нового оружия проведены в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщает 11 августа Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При этом тип нового оружия не сообщается, однако указывается, что оно разработано с учетом местности Северной Кореи и имеет более выгодные, по сравнению с предыдущими видами такого же вооружения, тактические характеристики.

Также сообщается, что лидер КНДР Ким Чен Ын был удовлетворен результатами проведенных испытаний нового оружия.

Отметим, ранее агентство Yonhap сообщило, что 10 августа КНДР были испытаны баллистические ракеты малой дальности, которые могут лететь на дистанцию до 400 км при максимальной высоте полета 48 км.

Напомним, это были пятые за последние две недели испытания, проводимые военными Северной Кореи.