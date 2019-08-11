Киев, , 08:02 — REGNUM

Германский политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Европейский союз ни сейчас, ни в ближайшем будущем невозможно. Соответствующее заявление он сделал в интервью на YouTube-канале «Союз блогеров Украины».

Рар прямо сказал, что вступление Украины и в военный блок НАТО и в Европейский союз стало бы первым реальным шагом Запада на пути конфликта с Российской Федерацией. Он не видит обстоятельств, при которых Запад бы решился на подобное.

Кроме того, Украина, по словам Рара, находится в «нереформированном состоянии» и другие страны ЕС её просто не примут.

«Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут», — сказал политолог.

Рар отметил, что за последние 15 лет Украина вполне могла бы провести все необходимые реформы, однако это так и не было сделано. Даже после того, как был свергнут Виктор Янукович. Поэтому время можно считать упущенным.

Кроме того, Европейский союз совершенно не хочет расширятся на восток, ему и так хватает проблем со странами бывшего Варшавского договора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторы государственного переворота на Украине в феврале 2014 года обещали гражданам этой страны вступление в Евросоюз и НАТО. Затем даже на уровне конституции это стремление было закреплено. Однако и в НАТО и Евросоюзе постоянно говорили Киеву, что вступление невозможно, даже в среднесрочной перспективе.