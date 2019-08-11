Донецк, , 02:50 — REGNUM

Разрешение на открытие огня как по военным, так и по гражданским лицам получили отправляемые на линию соприкосновения снайперы ВСУ, сообщает 10 августа «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на начальника управления Народной милицией Донбасса Даниила Бессонова.

Украинские каратели Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам представителя милиции, на передовую отправляются снайперские пары для ведения прицельного огня по территории ДНР. При этом в сопроводительных документах указываются на разрешение на убийство мирных жителей республики.

Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель, для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».

По предположению представителя ДНР, такие действия снайперов будут являться провокациями, ведущими к активизации вооруженного конфликта.

В ДНР напомнили также, что убийство мирного населения противоречит международному законодательству.

Напомним, очередное перемирие было согласовано с 00:00 21 июля. ВСУ регулярно нарушают перемирие: режим тишины был нарушен киевскими силовиками уже через 12 часов после его объявления.