11 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Общая беда такова, что россиянам остаётся выбирать и маневрировать между Сциллой и Харибдой – либо ты за нынешнюю власть, которая не прельщает, либо ты за фриков, которые пришли попонтоваться, а после сплясать на костях Родины. Сомнительный выбор. Выглядит примерно так: «Мы вышли за всё плохое против всего плохого. Выбирай – какое именно плохое тебе ближе».

Платон Беседин, , 00:57 — REGNUM

У протестных митингов в Москве имелась одна веская причина: городская власть, действительно, обнаглела и решила зачистить поле выборов. Зачистить, не торгуясь, не церемонясь и не разбираясь. Но постепенно эта причина всё больше стала напоминать оправдание. Мол, да, есть сомнения, что лидеры протеста достойны быть в первых рядах, есть сомнения, что у митингующих имеются конструктивные предложения, но ведь, правда — где честные выборы?

Митингующие пришли на «прогулку» на Старую площадь Москвы к одному из зданий администрации президента России и сидят спиной к памятнику Героям Плевны — русско-турецкой войны 1877-1878 гг Георгий Балаков © ИА REGNUM

Митинг 10 августа, на который пришло, на самом деле, не мало человек, больше не даёт такого оправдания. Потому что к достойным, приличным людям, возмущённым ситуацией в стране, добавились хайпующие и маргиналы. Вглядитесь в коллективный портрет митингующих, а после разложите на составляющие. Кто там был? ЛБГТ-сообщество. Люди, требующие вернуть Крым Украине. Провокаторы с украинским бэкграундом. Реальные — как бы это ни звучало — агенты западных служб. Стандартные возмутители спокойствия. Кающиеся за советское прошлое. И прочие, прочие…

Фактически — митинг 10 августа собрал, помимо искренних людей, тех, кто ненавидит Россию. Фактически перейдена грань, за которой нет ничего, кроме желания отомстить своей стране. Уже нет критики власти — есть критика России, сколько ни обматывайся триколорами. Уже нет разделения на государство и страну. Митингующие — их часть — раз за разом повторяет весь классический набор штампов: от притеснения геев и отсутствия свободы слова до страшного НКВД-шного прошлого. Маски, как то говорят, сняты.

Ещё раз: о честных выборах многие на митингах уже забыли. Теперь скандируется набор русофобских и антироссийских штампов. Теперь толпу мягко направляют идти гулять к администрации президента. Подзуживают. Терпеть не могу подобные аналогии, но в этом московские митинги сильно напоминают киевский майдан — там тоже всё начиналось с благих призывов.

Однако Путин — не Янукович. А Россия — не Украина. И дело тут даже не в том, что митингующие получат серьёзный отпор от власти. Её так просто никто не отдаст. Во всяком случае, на улицах. Нет, власть, судя по всему, теряют из-за сытости и глупости. Это тоже важный момент — если не сказать, ключевой.

Но фокус в другом: как только разная шваль домешалась к людям, реально желающим лучшей жизни России, остальная часть страны в митингах разочаровалась. Потому что девиз «отдать Крым Украине» не поддерживает подавляющее большинство. Страна после снятия масок не с теми, кто стоит на митингах — наоборот. И это печально.

Власть сделала много ошибок. Она позволила себе быть сытой и наглой. Те, кто выходил на митинги — искренняя часть, могли заставить, гипотетически, власть имущих задуматься. Или хотя бы присмотреться.

Однако теперь после фекалий на площади Сахарова, после всех этих идиотических лозунгов и грубых провокаций, протест в глобальном смысле сливается. Гражданину РФ в конечном счёте предстоит выбирать, с кем он — с нынешней властью или с людьми, которые требуют вернуть Крым Украине. Третий путь, третий вариант есть, но он скрыт в толще глупости и провокаций, почти невидим. И это — серьёзная проблема.

Ведь помимо соболей и навальнят к выборам в России не пустили в том числе и тех, кто настроен к стране, как то принято говорить, патриотически. Меня, например, не пустили. И десятки других. Их «слили». Однако можем ли мы солидаризироваться теми, кто превращает донесение власти месседжа о честных выборах в лютый майданный шабаш? Ответ, полагаю, очевиден. Ведь если человек желает счастья своей стране, если человек не глуп (или хотя бы не патологически глуп), то он не станет помогать тем, кто грезит тотальным развалом.

Эдуард Лимонов, которого трудно обвинять в консерватизме или слиянии с властью, абсолютно прав, заявляя:

Эдуард Лимонов «Не советую ходить на митинги. Они антинациональны».

Именно так. Это — ключевая мысль. Протест, который мог быть честен и справедлив, который боролся за нормальные выборы, превратился в русофобское шоу. И это — большая трагедия.

К сожалению, так бывает не только с митингами. Общая беда такова, что россиянам остаётся выбирать и маневрировать между Сциллой и Харибдой — либо ты за нынешнюю власть, которая не прельщает, либо ты за фриков, которые пришли попонтоваться, а после сплясать на костях Родины. Сомнительный выбор. Выглядит примерно так: «Мы вышли за всё плохое против всего плохого. Выбирай — какое именно плохое тебе ближе».

То, что произошло с протестными митингами в Москве, лишний раз высветило эту проблему. Вот только решения не принесло. Наоборот — прикончило любой выбор. Впрочем, правильнее так: уничтожило всякую надежду на него.