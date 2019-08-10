Париж, , 22:14 — REGNUM

Франция созывает экстренное заседание Совбеза Организации Объединённых Наций (ООН) для обсуждения ситуации в Ливии. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Франции при ООН на странице в соцсети Twitter.

«Совет Безопасности (по запросу Франции) проведёт экстренное заседание сегодня (10 августа)», — отмечается в сообщении.

10 августа агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в ливийском городе Бенгази взорвался заминированный автомобиль. По последним данным, в результате теракта погибли двое сотрудников ООН.

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