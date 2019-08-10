Цхинвал, , 20:48 — REGNUM

Курсанты из Южной Осетии, прошедшие в этом году в высшие учебные заведения министерства обороны Российской Федерации, окончили «курс молодого бойца» в учебном центре министерства обороны Южной Осетии, сообщает 10 августа ИА «Рес».

Молодой боец РЮО

Курсанты были зачислены в списки личного состава Минобороны Южной Осетии с присвоением звания рядовой. 1 августа курсанты приступили к подготовке. Согласно плану подготовки курсанты выполнили упражнения начальных стрельб из автомата Калашникова АК-74. Юные бойцы также прошли занятия по изучению материальной части оружия, его разборке и сборке, по строевой и физической подготовке, познакомились с традициями ВС Южной Осетии и с положениями воинских уставов.

11 августа на аллее славы у вечного огня в Цхинвале югоосетинские курсанты, поступившие в военные вузы России в этом году, а также солдаты срочной службы весеннего призыва примут воинскую присягу.

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