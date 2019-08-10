Киев, , 18:27 — REGNUM

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует в 70 раз сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву. Соответствующая петиция, авторами которой стали жители Украины, опубликована на сайте главы государства.

«Уменьшить зарплату председателю «Нафтогаза» Коболеву в 70 раз! — говорится в тексте петиции. — А.Коболев … за 2017 год и еще 15 топ-менеджеров … получили 204 млн народных гривен (около 8 млн долларов) «заработной» платы и премий».

При этом авторы петиции отмечают, что «заоблачные коммунальные тарифы» большинство жителей Украины еле выплачивают.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля 2019 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе «Нафтогаза» Андрея Коболева вернуть премию, полученную за «победу» в суде над «Газпромом».

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