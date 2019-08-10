Ереван, , 17:27 — REGNUM

Проект закона о веттинге (англ. vetting — «проверка») армянских судей уже готов. Министерство юстиции Армении представило его на общественное обсуждение. Примечательно, что в проекте закона термин «веттинг» не упоминается, вместо этого говорится об оценке добропорядочности судей.

По словам начальника отдела разработки законодательства министерства юстиции Гоар Акопян, в разных странах действовали различные проекты по веттингу.

«Мы попытались внедрить то, что считаем, что на данный момент для государства будет самым здравым, самым целесообразным и эффективным, поскольку нужно иметь в виду, что и этот процесс не должен навредить независимости судов, поскольку наша цель — именно укрепление независимости судов», — заявила Акопян в эфире «Радио Азатутюн».

Гоар Акопян говорит, что министерство выбрало подходящий для Армении вариант веттинга. Он, по словам представителя министерства, в отличие от примененного в ряде стран варианта, предполагает более мягкий подход.

Согласно новому проекту, веттингом судей будет заниматься Высший судебный Совет (ВСС). В законопроекте подчеркивается, что необходимость новых изменений возникла для формирования реально независимой, свободной от коррупции и спонсорства судебной власти. Веттинг, по данным министерства, не будет иметь временного характера.

Кроме этого законопроекта пакета министерство также разрабатывает ещё один, по которому будет определена форма деклараций судей. Согласно нему, судьи будут вынуждены представить новые декларации не только для членов семьи, но и для родных. Будет внедрен институт ситуационной декларации, и если Комиссия по предупреждению коррупции, проверив декларацию судьи будет иметь определенные сомнения, то в этом случае может потребовать также декларации родственников.

Проект закона уже успел вызвать недовольство в армянских экспертных кругах. По мнению ряда специалистов, которые ждали от правительства более жёстких мер, власти пошли на уступки судьям.

Адвокат Нина Карапетянц ждала от министерства юстиции Армении другого содержания проекта закона. По её словам, это не то, чего на протяжении месяцев ждало и общество. Она уверена, что судебная система Армении нуждается в более строгой фильтрации, чем предлагается проектом закона.

«Я уверена, что они пошли на уступки. Не могу сказать, в чем была причина отступить от более строгого веттинга, проведения реального веттинга и проведения пропорционального веттинга, принимая во внимание ту ситуацию, которая царила в судебной системе Армении на протяжении десятилетий», — подчеркнула юрист.

Карапетянц также кажется странным, почему только судьи будут подвергаться веттингу. По её слова, из той же системы служили следователи ипрокуроры, кто будет заниматься их веттингом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 мая выступил с специальным заявлением, в котором заявил, что наступило время для хирургического вмешательства в судебную систему.

«Все судьи, действующие в Армении, должны подчиняться, так называемому vetting-у. То есть, общество должно иметь полную информацию о политических связях и генеалогии судьи, имущественном положении, о деятельности, индивидуальных и профессиональных качествах, развернувшихся в статусе судьи и в предыдущий период», — заявил тогда Пашинян.

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