10 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Роман Богословский, , 18:41 — REGNUM

Александр Проханов — писатель политический. Окончательно этот причудливый статус закрепился за ним в 2002 году, когда его роман «Господин Гексоген» наделал много шума в стране. Трудно сказать — правомерно ли использовать литературу для выражения собственных политических воззрений? Одно дело, когда, как у Толстого и Платонова, философия вплетается в нарратив неумышленно, органически. Другое — когда подобное делается специально и навязчиво. Александр Андреевич это делает вторым способом. Местами наивно, но в целом — уверено и планомерно, со всей серьезностью.

Александр Проханов. Алюминевое лицо. 2011

Роман «Алюминиевое лицо» прошел фактически незамеченным. И сегодня он вполне достоин обрести вторую жизнь: великая война идеологий снова нуждается в проработке с самых разных сторон.

Личная вера Проханова — имперское православие с левым уклоном. В среде «прогрессивных» граждан, людей, продвигающих сей причудливый концепт, обидно кличут «красно-коричневыми». Ряды их с каждым годом пополняются. В том числе, в виде представителей более утонченной и выверенной формы того же самого — социал-консерватизма. И флаг первенства сегодня находится, вне сомнения, в руках писателя Захара Прилепина, который писал несколько лет назад: «Книги Проханова я начинаю читать, еще даже не выйдя за пределы книжного магазина».

Если брать сюжет книги в чистом виде, вот, что мы в нем обнаружим: в рамках рекламной кампании крупного автомобильного концерна, модный московский радиожурналист Петр Зеркальцев отправляется в российскую глубинку с двумя целями — протестировать новую марку «автомобиля — вместилища огня» и провести ряд прямых радиовключений по телефону, рассказав своим многочисленным поклонникам о том, как, собственно, ему едется-катается по темному российскому бездорожью. По пути он попадает в небольшой городок Красавин, где и начинается трансформация «гламурного подонка» — под действием древних мистических сил и безумных пророчеств, он становится поборником русского левого православного монархизма.

На этой базе Александр Андреевич разворачивается уже в полную силу. Во-первых, Проханова сильно волновала ситуация «президент — премьер». Книга вышла в преддверие судьбоносного 2012 года, ясно, что писатель болезненно осмысливал ситуацию замены одного руководителя на другого. Арнольдов и Хлебопеков упоминаются в романе часто, но не всегда к месту. Ничего нового и важного к развитию сюжета персонажи, намекающие на президента и премьера, не добавляют. Интересна разве что конспирологическая теория о том, что жена премьера Хлебопекова насильно сослана в этот самый Красавин, и живет невольной монахиней, заточенной в монастыре. В итоге, это оказывается правдой — бедная невольница исповедуется корове в монастырском хлеву, потому что больше ей поговорить не с кем, кругом враги и мучители.

Еще по пути в глухую провинцию, Зеркальцев встречает дальнобойщика, который рассказывает ему страшные вещи: в эти места часто прилетают НЛО. Они похищают машины для исследований. Да. Мы имеем дело с Прохановым. Он — человек впечатлительный, положительно наивный, возможно верящий в заговор рептилий против людей. НЛО для него — слишком серьезная тема, чтобы не затронуть ее в романе. Вообще, по ходу чтения часто ловишь себя на мысли — Стивен Кинг проникся русской историей и политикой, осмыслив все это в ключе газет «Завтра» и «Русский вестник» ‑ и выдал нам эту сказочную историю.

Итак, герой движется дальше, посмеявшись над дальнобойщиком. И вот, наконец, он в Красавине. Его тут же встречают некие силовики на джипах, которые постепенно вводят гламурного москвича вот в такой дискурс: в Красавине (до времени — тайно) живет настоящий царь, который вскоре взойдет на российский престол — император с бронзовым лицом. Об этом говорят пророчества некоего старца Тимофея, которые сутки напролет истолковывают тем или иным образом профессиональные толкователи. Весь город нашпигован помощниками и адептами новоявленного царя — монахами, бродячими философами, проповедниками — и простыми русскими мужиками, которые пьют и бьют друг другу морды. И вся это свято-грешная компания занята лишь одним — подготовкой прихода их красавинского императора к власти в России. Но когда Александр Андреевич описывает картину, как сельский дурачок «пьет водку, захлебываясь», в этот концепт начинает вериться с трудом.

Столичного радиожурналиста постепенно затягивает в народную православную мистику. Незаметно для себя он подцепил «болезнь неофита» и сам начал грезить о царе-избавителе. Он едет на святой источник, в некую Тимофееву пустынь, общается с монахами и юродивыми. Идея отрыва столицы от провинции прописана у Проханова, пожалуй, лучше всего остального. Именно в этом больном вопросе соединяется его социализм и цезаризм. Вот тут и окрашивается весь роман в красно-коричневые цвета.

Иван Пелевин. Иоанн Грозный в келье Николы Юродивого, во Пскове. 1877

Базовой идеей книги является православное учение о катехоне — том самом «удерживающем», истинном царе, который сдерживает приход антихриста в мир. Этот лейтмотив гармонично вписывается в мировоззрение Проханова — либо православный царь, либо антихрист. Третьего не дано. Премьеры и президенты сколь угодно долго могут меняться местами, это ни на что не влияет, лишь бессмысленно оттягивает время прихода этих великих событий.

Важность и своевременность романа была, как мне кажется, именно в этом — показать пустоту рокировок. И, конечно, в очередной раз заявить свою позицию: благо для простых людей — это справедливый и мудрый император, церковь, святая Русь, одним из пророков которой является, в том числе, Иосиф Сталин. Надо сказать, что особо экстремальные поборники идеи «красного царства» приписывают и ему роль катехона — удерживающего, который не допустил пришествия антихриста-Гитлера, запечатал врата ада: они-де распахнулись в момент расстрела последней царской семьи.

Конец у романа печальный. Обман вскрывается. В бане у «истинного царя» стекает бронзовая краска с лица. И цвет его становится алюминиевым. Все — ложь и тлен. На самом деле в тайных монастырях Красавина готовили на царство антихриста — царя с алюминиевым лицом. Радиожурналиста, узнавшего тайну, убивают при попытке отъезда из этого страшного места.

Нет, Александр Проханов не разуверился в своей идее. Он ревниво исповедуют ее и по сей день. Своим сказочно-политическим романом он просто показал, что благоденствия на Руси не случится так скоро, как ему бы этого хотелось.

Александр Проханов Gov.ru

Об авторе книги.

Александр Проханов — политический деятель, писатель, публицист — родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. С 1970 работает корреспондентом «Правды» и «Литературная газета» в Афганистане, Никарагуа, Камбодже. В 1972 году становится членом Союза писателей СССР. С 1986 года активно пишет в статьи в журналы «Молодая гвардия», «Наш современник» и газету «Литературная газета». В декабре 1990 создаёт свою газету «День», где также становится главным редактором. Во время Августовского путча Проханов поддерживает ГКЧП. После танкового расстрела парламента газета «День» был запрещена Министерством юстиции. В ноябре 1993 регистрирует новую газету — «Завтра» и становится её главным редактором. Широко известен по публицистическим статьям и телевизионным выступлениям. Автор нескольких десятков книг, переведённых на множество языков мира.