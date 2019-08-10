Вашингтон, , 16:54 — REGNUM

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем письме главе Белого дома Дональду Трампу сообщил о том, что хотел бы провести новые переговоры с Вашингтоном после окончания совместных учений США и Южной Кореи. Об этом написал на своей странице в Twitter президент США, комментируя полученное им от лидера КНДР письмо.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он (Ким Чен Ын) очень любезно заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры», — написал глава Белого дома.

Трамп также добавил, что за запуск баллистических ракет малой дальности глава КНДР принес «небольшие извинения».

«Я (президент США) с нетерпением жду скорой встречи с Ким Чен Ыном» — подчеркнул Трамп.

10 августа южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на сообщения военных Республики Корея сообщило, что с территории Северной Кореи по направлению к Японскому морю были запущены два снаряда с неизвестными параметрами.

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