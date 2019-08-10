Москва, , 16:45 — REGNUM

Только что в Москве завершилась акция внесистемной оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Микрофон (cc) Suvan Chowdhury

По данным организаторов, озвученным с трибуны, на неё пришло 47 тысяч человек. МВД сообщило о 20 тысячах участников.

Начало акции сдвинулось примерно на полчаса из-за технических проблем, которые возникли со звукоусиливающей аппаратурой. Эти же проблемы не смогли передать послание арестованного лидера Либертарианской партии России Михаила Светова.

Несмотря на предупреждение, на сцене выступили рэпер Face, группы IC3PEAK и «Кровосток». «Музыкальную часть» дополнило чтение рэпа бывшим тележурналистом, а теперь блогером Леонидом Парфёновым.