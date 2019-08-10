Киев, , 16:34 — REGNUM

Решение главных проблемных вопросов Украины является главной целью представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде. Об этом сообщил глава политсовета украинской партии Виктор Медведчук на своей странице в Twitter.

«Наша роль (представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь») в парламенте (Украины) будет заключаться в том, чтобы решить главные проблемные вопросы для страны», — написал Медведчук.

Политик уточнил, что одними из главных вопросов для страны являются изменение экономического курса, установление мира, а также изменение уровня благосостояния местных жителей.

Напомним, 9 августа глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что в первом полугодии 2013 года показатель украинского экспорта был на четверть выше, чем за аналогичный период 2019 года.

По его словам, на Украине за минувшие годы «произошло колоссальное сокращение объёма экспорта — потеря почти четверти его объёма».

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