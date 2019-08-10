Москва, , 15:05 — REGNUM

В эти минуты участники согласованного митинга в Москве скандируют лозунги с требованием отставки мэра города Сергея Собянина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Собравшиеся на площади люди скандируют: «Собянина в отставку». Выступающие обращают внимание на наличие инфраструктурных проблем в Москве, на строительство скоростных магистралей под окнами граждан, проблемы здравоохранения. Незарегистрированные кандидаты утверждают, что выдвигали свои кандидатуры в Мосгордуму, чтобы решить эти задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, на проспекте Сахарова в Москве проходит согласованный митинг оппозиции.