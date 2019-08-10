Москва, , 14:08 — REGNUM

Председатель всероссийского Совета отцов (общественное движение при уполномоченном по правам ребёнка) Андрей Коченов считает очевидным манипулированием подростками проведение на политическом митинге в Москве 10 августа концерта популярных в молодёжной среде рэп-исполнителей. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Снова будет втянута молодежь, и ими в очередной раз будут манипулировать: промывать мозги, настраивать против власти, злить, подбивать на протесты, провоцировать ими полицию. Одним словом, расшатывать ситуацию в стране. Технологии протеста примитивны и циничны», — отметил он.

По мнению Коченова, организаторы митинга специально пригласили известных рэперов, зная, что на них пойдут подростки и молодёжь — основная аудитория этих исполнителей. «Расчёт прост — собрать как можно больше народу любой ценой. А то, что большинство присутствующих в силу своего юного возраста даже не обладают правом голосования,"режиссеры» просто игнорируют. Эта задумка очевидна», — подчеркнул он.

Коченов считает необходимым обсудить возможность введения новых правил посещения политических митингов. «Не пора ли на митинги пропускать через рамки и по паспорту? А как ещё поступать. Как нам обеспечить безопасность наших детей?» — отметил председатель Совета отцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Москве состоится согласованный митинг. Уже после согласования мэрией организаторы внезапно заявили о смене формата акции — на пр. Сахарова пройдёт концерт популярных в подростковой среде рэперов. Появилась информация о возможных провокациях с привлечением зарубежных СМИ, а несумевшие собрать необходимое количество достоверных подписей и потому незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму стали призывать к проведению незаконных шествий после митинга.

Следственный комитет России, расследующий дело о массовых беспорядках на незаконном митинге 27 июля, предупредил о недопустимости участия в таких шествиях. «При принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем», — говорится в официальном заявлении СКР.