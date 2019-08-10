10 августа 2019 | Время чтения 7 мин

Сбербанк и «Союзмультфильм» обратились в правительство с предложением рассмотреть возможность инвестиций банка в дочернюю компанию студии, по сути, купить ее с целью дальнейшей приватизации. Правительство согласилось. Это означает, что государство не готово демонстрировать национальную идею детям. Или этой идеи нет? Значит, Герман Греф оценивает данный бизнес потенциально прибыльным, а Минкульт планирует избавиться от прибыли?

Галина Смирнова, , 14:02 — REGNUM

Сбербанк покушается на святое — наших детей. После реализации идеи по выдаче «льготного» образовательного кредита молодым людям от 14 лет под 14,45% годовых, из которых — заемщик оплачивает только 8,86% годовых, а оставшиеся 5,59% — субсидирует государство, Герман Греф, видимо решил научить танцевать под свою дудочку уже не слона, а слонят.

«Мало-мало, давай еще!». Цитата из мультфильма «Золотая антилопа». реж. Лев Атаманов. 1954. СССР

Как сообщал РБК, Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» обратились в правительство с предложением рассмотреть возможность инвестиций банка в дочернюю компанию студии, по сути, купить ее с целью дальнейшей приватизации. Интересно, что Минкультуры, которому подведомствен «Союзмультфильм», и Минэкономразвития поддержали эту инициативу, о чем говорится в письме первого вице-премьера Антона Силуанова премьер-министру Дмитрию Медведеву, с которым ознакомился РБК. Следует ли из согласия Минкультуры — ведомства, отвечающего за культурное развитие нации, что оно умывает руки и готово отказаться от его основной задачи? Ведь его отказ от единственной государственной компании, производящей мультфильмы для детей, которые позволяют продемонстрировать взращиваемому поколению альтернативную от коммерческих взглядов на жизнь точку зрения, означает, что государство не готово все-таки демонстрировать национальную идею детям. Или этой идеи нет? Если нет такой идеи, то зачем нам в принципе нужен Минкульт? Культура то начинается с малых лет — с рождения. Значит ли, что Герман Греф руководствуется вложением в непрофильный (!) актив ради прибыли? Возможно! Но, тогда возникает другой вопрос — почему Герман Греф оценивает данный бизнес потенциально прибыльным, а Минкульт планирует избавиться от подобного актива — у государства в лице Росимущества останется всего не менее 25% плюс одна акция.

Безусловно, в сторону производителя мультфильмов Греф засмотрелся на фоне роста данной индустрии, правда, рост больше наблюдается в виртуальном пространстве.

Эксперты обратили внимание, что в интернете контентом заправляют дети. Свежий клип и взрослое видео популярных музыкальных исполнителей или актеров в среднем может набрать до 1−1,5 млн. просмотров в день, а мультфильм, например «Маша и Медведь» — от 3 миллионов и более. Причем, если активность взрослой аудитории — нестабильна, не будете же вы смотреть ежедневно один и тот же клип, фильм, ролик, то есть внимание взрослых и заслужить сложнее и удержать, то один и тот же полюбившийся мультфильм дети могут смотреть «бесконечно» — под него кушают, по него засыпают и смотрят снова, если родителям некогда занять ребенка чем-то иным, а родителям, как известно, практически постоянно некогда.

Что касается прокатов мультипликационных лент на больших экранах, то кассовые сборы тоже в принципе демонстрируют впечатляющие результаты. Например, по данным Википедии, один из иностранных мультиков в российском кинопрокате собрал более 2 миллиардов рублей в 2016 году или более 39,6 миллионов долларов по курсу того времени. Между тем, заметил ли Герман Греф или нет, но 2016-й оказался последним годом высоких кассовых сборов. Далее следует значительное снижение и сборов и числа посетителей российских кинотеатров. По всей видимости, таким образом, на спросе в данной индустрии сказывается уровень доходов населения. Очевидно, Герман Греф не понимает, что киноиндустрия — одна из наиболее чувствительных к экономическим передрягам отрасль. Потому как в трудные экономические времена народ всегда минимизирует издержки, в первую очередь, за счет отказа от развлечений.

Поскольку прибыль от мультфильмов, как и кинофильмов, можно получать не только от их проката и продажи на цифровых носителях, но и продажи для ТВ трансляций, можно предположить, что Герман Греф пойдет и таким путем для роста доходности мультпроизводства. Однако, как показали последние новости, главные телеканалы страны в 2018-м году понесли убытки. Более того, в первом полугодии этого года рекламные доходы телеканалов стали также снижаться.

Отток рекламодателей — важный показатель. Если бы в стране была благоприятная экономическая обстановка, то еще можно было бы положиться на предположения экспертов, что во втором полугодии — с началом нового телевизионного сезона рекламодатели восполнят потери каналов. Однако состояние экономики вряд ли будет способствовать росту рекламы в силу снижения спроса в целом на товары и услуги. Кроме того, как пишет издание «Газета. ру» исследования, проведенные Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при Президенте РФ, демонстрируют низкий уровень доверия телевидению, что также может сказаться на доходах телеканалов. Конечно, можно рассчитывать на помощь государства и, кстати, в середине мая РБК сообщал, что Минфин согласился выделить 2,5 млрд. рублей на контент для «Первого канала», за счет которых телеканал сможет компенсировать часть затрат на производство и покупку контента. Но, если сегодня гиганты телеиндустрии и рынок кинопроката стали испытывать финансовый дискомфорт, то на какую окупаемость и за счет чего рассчитывает Сбербанк, планируя приватизировать Союзмультфильм? Ни для кого уже не станет откровением, что Герман Греф решает острые проблемы за счет государства. Возможно, в случае чего, он попросит помощи в бюджете на производство мульфильмов. Вот только с чего вдруг государство должно будет помогать студии после ее приватизации?

Но гораздо больший вопрос возникает по поводу того, каким же видит мультпроизводство его потенциальный собственник — Сбербанк? Какие идеи и смыслы будут заложены в будущие мультфильмы?

Греф известен как один самых влиятельных и нестандартно мыслящих политиков, во всяком случае, именно таким он себя презентует. Он легко увлекается новыми цифровыми «игрушками», даже несмотря на то, что они иногда приносят ему дискомфорт, финансовый, разумеется, и при этом умеет легко расставаться с деньгами, в случае неудачных экспериментов с этими «игрушками». Один из таких примеров — потерю нескольких миллиардов при внедрении искусственного интеллекта, в которой Греф сам признался — мы вряд ли когда-нибудь забудем. То есть Герман Греф подвержен влиянию моды и современных трендов, хотя — по его же признанию — именно он эти тренды и задает и даже научил танцевать слона.

По всей видимости, увлеченный «мироустройством» и ожидая от него капиталоемкой отдачи, Греф будет искать вдохновения и тренды для будущих мультиков, скорее всего, в интернете. А там чего только нет — прыгающие с крыш герои популярных мультфильмов; кушающие из мусорных баков блогеры — подростки, собирающие тем самым, каким бы неожиданным явлением для нас это не стало бы, но факт — миллионы просмотров и просьбы от детей повторить данный «подвиг»; применяющие декоративную косметику мальчики, утверждающие, что краситься могут не только девочки. В общем, много чего. Ответственные родители, желающие добра своим чадам, могут сами отсмотреть предлагающийся к просмотру контент. Так вот — какие идеи лягут в основу мультфильмов от Сбербанка? Какой посыл будут они нести, какие качества воспитывать?

Ну и как обычно — о российских вишенках в горячих и, бесконечно сходящих с конвейера тех или иных профильных министерств, пирожках — Минкультуры вот в это самое непростое время приготовил всем посетителям кинотеатров сюрприз. Ведомство, как сообщает РБК, планирует наделить кинотеатры полномочиями запрещать вносить собственную еду и напитки. В принципе — отличная новость — не кушать в кинозале. Однако не все так страшно — кушать и пить разрешается, просто покупать все это нужно в местном кинобаре, а то они теряют до 10% выручки. Вот только непонятно: как это отразится на посещаемости кинозалов детьми или родителей с детьми, ведь не всё, что продается в кинобарах, показано к употреблению детьми в силу аллергии или других медицинских факторов. Или как можно кому-то из нас, взрослых, запретить пронести шоколадку? Может, давайте просто всем запретим собственное, вне кинозала, потребление и угощение, вместо того чтобы повысить доходы народа, чтобы он мог пойти семейно посмотреть мультик, не экономя на кинобаре и, в принципе, не будем ходить в кино?

Как тогда будет обогащать свой Сбербанк Герман Греф?