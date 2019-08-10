Москва, , 14:05 — REGNUM

Журналист, бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури 10 августа вновь проведут онлайн-трансляцию митинга в Москве, который состоится на пр. Сахарова.

Согласно размещённому на канале «Политика сегодня» в YouTube анонсу, события на митинге будут также обсуждать гости в студии: Дмитрий Пучков (Goblin), юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло, адвокат и член Совета по правам человека Шота Горгадзе, политолог Дмитрий Куликов и другие.

Напомним, что аналогичную трансляцию канал «Политика сегодня» вёл и с несанкционированных акций 3 августа. Однако тогда YouTube минимум два раза блокировал её вопреки установленным сервисом правилам. По словам Леси Рябцевой, ссылку на трансляцию приходилось менять несколько раз: «нас блочили дважды до начала трансляции и потом мочили уже по ходу».

«Я не считаю нормальным блокировать трансляцию стрима по идейным соображениям. Избирательная демократия и избирательная свобода слова — новый чёрный, а мне такой чёрный не нравится», — сообщила она в своём телеграм-канале.

Журналист Армен Гаспарян, который также участвовал в трансляции, уверен, что блокировка осуществлялась по идейным соображениям — руководство сервиса, по его мнению, было против того, что пользователи получали объективный взгляд на происходящее. Он также отметил, что параллельно трансляцию проводили «артель Ходорковского и вся прочая ясноликая общественность», но их никто не блокировал.

О том, что блокировка трансляций, несовпадающих с прозападной идеологией, является признаком вмешательства во внутренние дела России, заявил сенатор Андрей Климов. «Если кто-то освещает эти мероприятия не так, как задумано где-то за океаном, просто идет блокирование», — считает он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Москвы согласовала на 10 августа проведение митинга. Организаторы акции уже после согласования заявили о смене формата акции на концерт популярных у подростков и молодёжи рэперов. Со стороны представителей радикальной оппозиции стали звучать призывы к несанкционированному продолжению митинга в виде шествий по улицам. Появилась информация и о возможных провокациях с привлечением зарубежных СМИ.

Митинги в Москве проходят по инициативе группы кандидатов, в подписных листах которых были выявлены серьёзные нарушения: несуществующие избиратели, уже скончавшиеся люди, жители других избирательных округов.