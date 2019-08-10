Пермь, , 15:09 — REGNUM

Родительское сообщество провело 9 августа в Перми пикет против вмешательства в дела семьи, распространения в Пермском крае ювенальных технологий, социальной политики властей, а также против развернутой сегодня в сети антисемейной кампании против домашнего насилия. Мероприятие посетил корреспондент ИА REGNUM.

В пикете участие приняли такие организации, как «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), «За Права Многодетных Пермского края», общественное родительское движение «Защитим права наших детей. Вместе!!!», а также неравнодушные родители, пожелавшие присоединиться к акции.

Собравшие выдвинули такие лозунги, как «Нет ювенальному террору в Пермском крае», «Нет ювенальной юстиции», «В Перми анонимный донос — повод для вторжения в семью», «Министерство социального неразвития», «Аварийное жилье — семья в группе риска», «Опека Чернушки — ювенальное Гестапо», «Семья — основа государства», «Хватит врать о массовом насилии в семье» и другие.

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Одной из причин того, что родители решили провести акцию протеста, стала ситуация, в которую попала известная пермская родительская активистка Людмила Ёлтышева. Она рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться.

Людмила Ёлтышева «В начале июля мне позвонила инспектор подразделения полиции по делам несовершеннолетних, сказала, что на мою семью поступил сигнал. Позже ко мне приходили другие сотрудники соцслужб, в том числе опеки. Сообщали о том, что к ним поступила информация о том, что я и мой муж якобы ненадлежащим образом исполняем родительские обязанности. Когда я решила разобраться, что происходит, оказалось, что в министерство социального развития на меня поступил анонимный донос. И в этом доносе было прямо указано, что его причиной стала моя общественная деятельность».

Общественница рассказала, что её история до сих пор не закончилась несмотря на то, что многие представители власти уверяли её в том, что все будет в порядке.

Людмила Ёлтышева «Никаких извинений, я, конечно, не дождалась. Чиновники все как один твердят, что в этом случае они якобы должны были «проверить сигнал». Получается, при желании таким вот доносами можно любого активиста задергать? И ведь они не стесняются это открыто заявлять!».

Председатель пермского отделения РВС Алексей Мазуров обратил внимание на то, что в случае Людмилы чиновникам нужно было сначала проверить источник сигнала, прежде чем запускать его в систему так называемого межведомственного взаимодействия. Но, по его мнению, это противоречит той ювенальной логике, в рамках которой власти выстраивают систему.

Алексей Мазуров «Дело в том, что в Пермском крае уже давно выстраивают ювенальную систему, в работу соцслужб внедряют ювенальные технологии. Чиновники это отрицают, но в 2019 году, после всех случаев, слышать их отговорки уже смешно. Хотя, ситуация, конечно, далеко не смешная, мы уже много лет говорим о том, что все это может в итоге быть использовано как инструмент политического давления. От этого никто не будет застрахован, ни обычный человек, ни высокопоставленный чиновник или депутат». Это реально репрессивный механизм. Вот, пожалуйста, ситуация с Людмилой. Сегодня с такой работой соцслужб столкнулась известная пермская активистка, которая может за себя постоять, а что же говорить об обычных рядовых людях?».

По мнению Мазурова, пермские власти выпускают различные документы ювенального характера, которые вступают в противоречие с Конституцией РФ и действующими российскими законами.

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Он напомнил, что пермская Краевая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) приняла в августе 2018 года скандальное постановление, которое в народе прозвали «постановлением о холодильниках». После широкого резонанса документ отменили, однако Мазуров считает, что последующее постановление, принятое в ноябре 2018 года, вышло ничуть не лучшим.

Он сообщил, что документ обязывает сотрудников организаций системы профилактики детского и семейного неблагополучия (больниц, школ, детсадов и иных учреждений) при наличии размытых критериев ставить на учет в так называемую «группу риска» семьи граждан, которые, как и их дети, ничего противоправного не совершали. При этом документ не обязывает сотрудников этих организаций спрашивать у людей согласия. Активист считает, что, таким образом, документ провоцирует их на совершение преступлений, предусмотренных статьями 286 и 137 УК РФ.

Алексей Мазуров «Просто потому, что семья попадает под какие-то размытые критерии, под которые при особом желании можно подвести любую семью. А между тем, подобный учет подразумевает сбор информации о личной и семейной тайне граждан. Это постановление и норма в одном из законов Пермского края явно противоречат имеющемуся законодательству, однако краевая прокуратура в упор этого не видит, она дважды отказалась принимать наши аргументы. Ну, раз не видит, мы будем обращаться в другие органы и изыскивать иные методы защиты прав семей на невмешательство в их дела»

На пикете общественники также заявили, что сегодня в сети развернута антисемейная информационная кампания на тему бытового насилия. Они обратили внимание, что различные феминистские организации сегодня распространяют ложь о масштабах семейного насилия в России с целью продвижения идеи принятия так называемого закона о семейно-бытовом насилии. Пользуясь неосведомленностью граждан о реальной статистике преступлений в этой сфере, они устраивают в сети кампании, вроде «Я не хотела умирать» и другие. По мнению родителей, если подобный закон будет принят, он нанесет непоправимый ущерб российскому институту семьи и неминуемо повысит градус социальной напряженности.

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Кроме того, организаторы пикета обратили внимание властей на очередной ювенальный случай в городе Чернушка. Они рассказали, что опека Чернушинского района в очередной раз изъяв детей из семьи, проявила бесчеловечность по отношению к ней.

Ранее ИА REGNUM опубликовало статью, в которой был описан один из случаев, произошедший в Чернушинском районе Пермского края. В ней подробно рассказывалось о ситуации, в которую попал мужчина, столкнувшийся с работой местного органа опеки и попечительства.

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