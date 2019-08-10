Москва, , 13:57 — REGNUM

Штабы Алексея Навального в регионах объявили о поддержке акции в Москве, однако на улицы городов для проявления свой солидарности с московским штабом ФБК вышло очень мало людей.

Ситуацию специально для ИА REGNUM прокомментировал политолог Марат Баширов.

«Провал поддержки московской акции в городах России вполне закономерен. После того, как того, как стало известно, что сотрудники ФБК занимались отмывом денег, и была указана очень большая сумма денег — около миллиарда рублей, реакция региональных сторонников Алексея Навального понятна. И понятна попытка использовать тот конфликт, который существует сейчас на выборах в Московскую городскую думу тоже понятна. Но все же Алексею Навальному не удается мобилизовать под свои флаги людей, которые, может бытью, и хотели бы выразить свое критическое мнение по отношению к тому, что происходит, но точно не хотя становиться под знамена Фонда борьбы с коррупцией», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я ориентируюсь на посты в соцсетях, и вижу, что в Ижевске даже при хорошей погоде, например, на акцию поддержки вышло порядка 15 человек. Милиция постояло рядом, и все мирно разошлись. Конечно, это не то количество, и не тот эффект, на которые рассчитывали «оппозиционеры». Так что акции поддержки по регионам совершенно точно проваливаются», — отметил эксперт.

Оценивая перспективы акции в Москве, Марат Баширов отметил, что свои коррективы, несомненно вносит очень плохая погода, холодный проливной дождь.

«Кроме того, большое количество блогеров, журналистов и реперов заявили, что они придут на митинг, но их поклонники — слишком разные люди, и это будет «сборная солянка». Я слабо себе представляю, чтобы люди, которые смотрят Дудя, одновременно смотрят и Парфенова, это очень разные аудитории. Если бы к участию в митинге призывал кто-то один из них, то, вполне возможно, эффект был бы большим. Но, я думаю, не все хотят стоять в одной толпе с теми, кто смотрит блоги, где сплошной мат. Уверен, что аудитория Парфенова это не смотрит. И это может сыграть с устроителями злую шутку. Так что количество участников может быть намного меньше заявленного», — завершил свой комментарий Марат Баширов

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