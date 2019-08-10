10 августа 2019 | Время чтения 4 мин

11 августа польские власти готовятся официально отпраздновать 75-летие военного формирования времен Второй мировой войны – Свентокшиской бригады. Почетное покровительство над церемониями взял на себя президент Польши Анджей Дуда. Однако эта бригада открыто сотрудничала с нацистами и была единственной такой польской военной частью.

Станислав Стремидловский, , 13:41 — REGNUM





Солдаты Свентокшиской бригады на параде. 1945 год Институт национальной памяти Польши

11 августа польские власти готовятся официально отпраздновать 75-летие военного формирования времен Второй мировой войны — Свентокшиской бригады или бригады Святого Креста (БСК), просуществовавшей с августа 1944 по июнь 1946 года. «Президент Польши Анджей Дуда принял почетное покровительство над 75-летней годовщиной Свентокшиской бригады, — сообщает польский портал Dziennik.pl. — Это, по крайней мере, спорный выбор из-за того, что это подразделение открыто сотрудничало с нацистами и это была единственная такая польская военная часть».

В начале августа с протестом против решения президента выступили потомки офицеров Армии Крайовой, чьи отцы воевали в составе свентокшиских отрядов АК «Понуры» и «Нурт». Они напоминают, что БСК было подразделением, которое отказалось подчиниться приказу польского правительства в изгнании, которое находилось в Лондоне, по объединению с Армией Крайовой, «приняло тактику борьбы с коммунистами». Однако «первыми жертвами этой тактики стали не коммунисты, а два солдата Батальонов хлопских, убитых 16 августа 1944 года. 24 августа солдаты бригады убили двух бойцов Армии Людовой и егеря, солдата Армии Крайовой». Отмечается, что в составе Свентокшиской бригады находился офицер для специальных задач Герберт Юнг (он же Хуберт Юра по прозвищу «Том»), который являлся агентом радомского гестапо и сотрудничал с начальником радомского гестапо Полом Фуксом с 1943 года в ликвидациях коммунистов и «других преступников».

«Наши отцы воевали с нацистами, потому что они понимали свой долг перед своей родиной, — заключают авторы письма. — Мы не понимаем, как можно покровительствовать годовщине создания коллаборационистского вооруженного формирования, что означает согласие с его целями и методами ведения боевых действий, и в то же время брать на себя патронаж над таким важным событием, как Варшавская битва. Мы возмущены этим фактом: Варшавская битва является символом спасения молодого государства, а покровительство Свентокшиской бригады — символом разделов Польши».

И это не просто давняя история, тем не менее, раскалывающая польское общество. Она активно используется в современной политической борьбе. Одним из активных противников прославления БСК является оппозиционная Gazeta Wyborcza, чем пользуются проправительственные издания и представители правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Среди таковых — сенатор от PiS и историк Ян Жарынь, делающий акцент на яркой антикоммунистической ориентации Свентокшиской бригады. По словам Жарыня, Gazeta Wyborcza годами проводит продуманную историческую политику, в числе приоритетов которой «исключение из позитивной коллективной памяти национального лагеря во всех его проявлениях». Сенатор утверждает в свою очередь, что «у национального лагеря были свои недостатки, но это были одни из тех поляков, которые оказали самое сильное влияние на патриотические настроения и понимание польскости».

Но дело в том, что такая трактовка значительно расширяет тематику дискуссии, задевая по касательной образ довоенной Польши в целом. С тем, что он был исключительно светлым, согласны далеко не все. Ряд публицистов видят в восхвалении БСК проблему не только в том, что она сотрудничала с нацистами, но и в том, каким было видение ее политического будущего «свободной Польши». Национально-радикальный лагерь, «родивший» Свентокшискую бригаду, отмечают они, мечтал о появлении «католического государства польской нации на послевоенных руинах — государства с особым толкованием католицизма как правящей религии и политической национальной идеологией. В этой стране национальные меньшинства или поляки недостаточно польского происхождения могли в лучшем случае рассчитывать на статус граждан второго сорта. Это государство будет проводить политику открытой дискриминации евреев и поляков еврейского происхождения… В принципе, идеалом была однопартийная диктатура «национальной элиты».

Пожалуй, с этим можно связать тот факт, что против прославления БСК в наше время в Польше выступают силы, которые трудно назвать симпатизирующими «коммунистической идеологии», как, например, потомки офицеров Армии Крайовой. И не одни они. Приглашенный принять участие в праздновании 75-летия создания Свентокшиской бригады главный раввин Польши Михаэль Шудрих отправил в канцелярию президента следующий ответ: «Организация таких церемоний оскорбляет память всех польских граждан, погибших в борьбе с Германией. Я воспринимаю приглашение принять в них участие как личное оскорбление». И с большой иронией воспринимают действия Варшавы нынешние украинские националисты. Они замечают, что «в 1943 году, когда практически все украинские националисты считали немцев не союзниками, а врагами, Свентокшиская бригада только начала сотрудничество и оно продолжалось до 1945 года».

Честно говоря, становится непонятным, так с кем же и против кого, по версии PiS, воевала Польша во Второй мировой войне.