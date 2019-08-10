Москва, , 12:57 — REGNUM

«Пикеты солидарности» с московской оппозицией проходят в различных регионах России. Об этом сообщают в социальных сетях страницы местных политических объединений.

Акции проходят в Екатеринбурге, Челябинске, Хабаровске, Омске, Томске, Красноярске, Кургане, Уфе и других городах. В зависимости от географии и часовых поясов, где-то мероприятия уже завершились, а где-то лишь начинаются или готовятся.

В соцсетях размещены фотографии с пикетов, информация об их проведении и количестве участников. Так, в Челябинске и Красноярске, если верить сообщениям, проходят одиночные пикеты, а в Хабаровске пришли несколько сотен человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 10 августа пройдёт акция оппозиции за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.