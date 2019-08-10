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Председатель партии «Единая Россия» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с достижением весомого результата на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Текст поздравления 10 августа распространен пресс-службой «Единой России».

«В качестве председателя всероссийской политической партии «Единая Россия» поздравляю вас с весомым результатом, полученным партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» на внеочередных выборах в Верховную раду Украины», — говорится в поздравительном сообщении Медведева.

Также, по мнению председателя «Единой России», оказанное партии Медведчука на выборах в Верховную раду доверие избирателей свидетельствует о том, что значительное количество граждан Украины выступает в поддержку восстановления взаимовыгодных и дружеских отношений с Россией.

Кроме этого, Дмитрий Медведев отметил, что он и дальше готов продолжать активное взаимодействие по партийной линии, которое будет отвечать коренным интересам обоих стран.

В заключение председатель российской партии пожелал Медведчуку и его коллегам, а также всем сторонникам восстановления связей между Россией и Украиной в полном формате «счастья, благополучия и новых успехов».

Отметим, ранее, 7 августа, партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» заняла второе место на выборах в Верховную раду Украины.