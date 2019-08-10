Сеул, , 12:17 — REGNUM

Правительство Южной Кореи изучает возможные ответные меры после введения Токио экспортных ограничений. Среди них — исключение Японии из списка надежных торговых партнёров, сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на заявление помощника президента Ким Сан Джо.

Ранее правительство Японии также исключило Южную Корею из так называемого «белого списка» стран, пользующихся торговыми преференциями. В свою очередь, Сеул не намерен в одностороннем порядке предоставлять японским компаниям какие бы то ни было послабления и льготы. Кроме того, правительство Южной Кореи уже подало жалобу в ВТО и требует отмены неконкурентных ограничений.

Экономический конфликт между странами разразился после решения Верховного суда Южной Кореи об аресте имущества японских компаний для выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от их действий в колониальный период (1910−1945 годы).